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Шольц отметил ухудшение ситуации на Ближнем Востоке в годовщину атаки ХАМАС на Израиль

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Добиться мира на Ближнем Востоке теперь сложнее, чем когда бы то ни было, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в преддверии годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.

"К сожалению, в первую годовщину террористической атаки ХАМАС на Израиль мир или хотя бы урегулирование разногласий на Ближнем Востоке кажется более отдаленной перспективой, чем когда-либо", - приводят западные СМИ его слова.

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Он подчеркнул, что Берлин по-прежнему выступает за прекращение огня в регионе, которое позволит защитить гражданское население сектора Газа и вернуть израильских заложников. По его словам, ФРГ контактирует с международными партнерами с целью не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

В то же время Шольц заявил о неослабевающей поддержке Германией Израиля и о том, что немецкие власти не потерпят антисемитских настроений в ФРГ.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в преддверии годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль готовится к возможным атакам с территории Газы и укрепляет позиции войск на границе с анклавом.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 41 тыс. 870, раненых - 97 тыс. 166. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 06 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС Германия Олаф Шольц
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