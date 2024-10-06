Шольц отметил ухудшение ситуации на Ближнем Востоке в годовщину атаки ХАМАС на Израиль

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Добиться мира на Ближнем Востоке теперь сложнее, чем когда бы то ни было, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в преддверии годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.

"К сожалению, в первую годовщину террористической атаки ХАМАС на Израиль мир или хотя бы урегулирование разногласий на Ближнем Востоке кажется более отдаленной перспективой, чем когда-либо", - приводят западные СМИ его слова.

Он подчеркнул, что Берлин по-прежнему выступает за прекращение огня в регионе, которое позволит защитить гражданское население сектора Газа и вернуть израильских заложников. По его словам, ФРГ контактирует с международными партнерами с целью не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

В то же время Шольц заявил о неослабевающей поддержке Германией Израиля и о том, что немецкие власти не потерпят антисемитских настроений в ФРГ.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в преддверии годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль готовится к возможным атакам с территории Газы и укрепляет позиции войск на границе с анклавом.