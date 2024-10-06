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ЦАХАЛ накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль усиливает войска на границе с Газой

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в преддверии годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года готовится к возможным атакам с территории сектора Газа и укрепляет позиции войск на границе с анклавом, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Так, по данным военных источников, несмотря на то, что ХАМАС во многом перестала существовать как единая военная организация, ее бойцы все еще могут осуществлять запуск неуправляемых ракет. В ЦАХАЛ ожидают, что подобные ракетные атаки могут произойти в понедельник, в том числе против центральной части Израиля.

В частности, ЦАХАЛ укрепляет оборону вдоль границы с сектором Газа и в Нецаримском коридоре, который разделяет сектор и который находится под контролем Израиля.

"В предстоящие дни мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности. Мы в высшей степени готовы (...) к наступательным действиям", - цитирует The Times of Israel слова командующего Южного военного округа генерал-майора Ярона Финкельмана.

В то же время в ЦАХАЛ подчеркнули, что израильское военное присутствие в Рафахе и в Филадельфийском коридоре вдоль границы сектора Газа с Египтом не сокращается. Ранее дивизия ЦАХАЛ "Газа" сменила 162-ю дивизию в Рафахе.

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В свою очередь в ночь на воскресенье 162-я дивизия начала наступательные действия против ХАМАС в Джебалии на севере Газы, окружив эту зону с двух направлений. В ЦАХАЛ отметили, что в ходе ночного наступления удалось ликвидировать десятки бойцов ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в Газе достигло 41 870, раненых - 97 166. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 06 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС
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