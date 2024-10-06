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ЦАХАЛ начала новую наземную операцию в Джебалии на севере сектора Газа

ЦАХАЛ начала новую наземную операцию в Джебалии на севере сектора Газа
Фото: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье приступила к новой сухопутной операции против группировки ХАМАС в Джебалии на севере сектора Газа.

"Операция по систематическому уничтожению террористической инфраструктуры в районе продлится так долго, как потребуется для выполнения поставленных целей", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

В операции принимает участие 162-я дивизия: ее 401-я и 460-я бронетанковые бригады окружили ночью Джебалию. ЦАХАЛ также нанесла серию авиационных и артиллерийских ударов по целям, связанным с ХАМАС, в том числе по оружейным складам, туннелям, местам концентрации живой силы неприятеля.

В ЦАХАЛ отметили, что до этого получили разведданные о присутствии ХАМАС и ее инфраструктуры в Джебалии и о попытках группировки вновь закрепиться в этом городе.

Одновременно с тем The Times of Israel сообщает, что ЦАХАЛ объявила о расширении гуманитарной зоны для мирных жителей на юге сектора Газа, в то время как израильское командование готовится к полной эвакуации населения с севера анклава.

Военные объявили, что открывают два эвакуационных маршрута для палестинцев - у магистрали Салах ад-Дин и вдоль побережья.

The Times of Israel напоминает, что по подсчетам на севере сектора Газа остается 200 тыс. палестинцев. Большинство населения анклава сконцентрировано в гуманитарной зоне на юге, где развернуто несколько полевых госпиталей, и куда поступает основной объем гумпомощи.

ХАМАС ЦАХАЛ Израиль сектор Газа
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