У Ирана есть несколько сценариев действий на случай прямой конфронтации с Израилем

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Иранское командование составило несколько планов действий в случае, если Тегеран вступит в столкновение с Израилем, заявил командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсириб которого цитирует агентство Tasnim.

Он пояснил, что "премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху играет с огнем", и в связи с этим иранские военные провели ряд тренировок.

В свою очередь источник в ВС Ирана заявил, что иранские военные полностью готовы к возможным действиям Израиля. При этом формы ответа Ирана и его контрударов будут зависеть от того, что предпримет израильская сторона.

"Иран располагает списком целей в Израиле, и операция "Истинное обещание 2" доказала, что мы можем разрушить до основания любое место, что захотим", - отметил источник.

1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.