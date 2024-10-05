В результате израильских ударов в Ливане в субботу погибли 25 человек

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В результате ударов, нанесенных израильскими военными по Ливану за субботу, погибли 25 человек, сообщает агентство EFE со ссылкой на ливанский Минздрав.

Еще 127 человек получили ранения.

Со своей стороны, ливанская группировка "Хезболла" заявила, что запустила в субботу ракеты по оборонному заводу на севере Израиля. О результатах этого обстрела пока не сообщается.

Израиль в последние недели интенсифицировал удары по "Хезболле" в Ливане. С начала недели израильские военные начали проводить ограниченные по масштабам рейды на юг Ливана с целью разрушить инфраструктуру "Хезболлы" близ границы.