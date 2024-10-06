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"Хезболла" атаковала беспилотниками израильскую военную базу возле Хайфы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бойцы движения "Хезболла" в воскресенье запустили ударные беспилотники по базе израильских военных около города Хайфа на севере Израиля, сообщает телеканал Al Arabiya.

В "Хезболле" уточнили, что налету подверглась база по "обслуживанию и восстановлению боеспособности" к югу от Хайфы.

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Одновременно с тем в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о пуске неуправляемых ракет из сектора Газа. Их пуск заставил включиться сирены воздушной тревоги в городе Ашкелоне и его окрестностях.

ЦАХАЛ удалось сбить одну ракету, остальные упали на открытой местности.

Израиль в последние недели интенсифицировал удары по "Хезболле" в Ливане. С начала недели израильские военные начали проводить ограниченные по масштабам рейды на юг Ливана с целью разрушить инфраструктуру "Хезболлы" близ границы.

Израиль Хайфа Ливан Хезболла
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