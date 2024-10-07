Ураган "Милтон" в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Надвигающийся на Флоридe ураган "Милтон" усилился до четвертой категории, сообщает AP. Как ожидают ученые Национального центра ураганов в Майами, он останется на этом уровне интенсивности еще пару дней.

Ураган находится примерно в 1,18 тысячи км к юго-западу от города Тампа, порывы ветра достигают 240 км/ч. "Милтон" движется на восток со скоростью 13 км/ч.

Синоптики предупредили о возможном штормовом нагоне в заливе Тампа в центральной части западного побережья Флориды, высота волн при котором может варьироваться от 2,4 м до 3,6 м. Кроме того, "Милтон" может вызвать подъем уровня воды в реках и наводнения.

Ранее сообщалось, что "Милтон" находился в 1,24 тысячи км к юго-западу от Тампы, порывы ветра достигали 144 км/ч.

"Милтон" уже вызвал дожди во Флориде. Ожидается, что в среду ураган обрушится на западную часть Флориды. По прогнозам метеорологов, к среде в штате может выпасть от 12 до 25 см осадков, а в некоторых районах - до 38 см.

В штате активно готовятся к эвакуации, которая может стать самой масштабной во Флориде с 2017 года, когда ураган "Ирма" вынудил 7 млн человек покинуть свои дома.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 51 из 67 округов штата из-за "Милтона". Он предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров. Скорость ветра ураганов четвертой категории варьируется от 209 до 251 км/ч. Эти штормы вызывают обширную эрозию пляжей, а также приводят к затоплению местности далеко вглубь суши.