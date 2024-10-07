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Ураган "Милтон" в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Надвигающийся на Флоридe ураган "Милтон" усилился до четвертой категории, сообщает AP. Как ожидают ученые Национального центра ураганов в Майами, он останется на этом уровне интенсивности еще пару дней.

Ураган находится примерно в 1,18 тысячи км к юго-западу от города Тампа, порывы ветра достигают 240 км/ч. "Милтон" движется на восток со скоростью 13 км/ч.

Синоптики предупредили о возможном штормовом нагоне в заливе Тампа в центральной части западного побережья Флориды, высота волн при котором может варьироваться от 2,4 м до 3,6 м. Кроме того, "Милтон" может вызвать подъем уровня воды в реках и наводнения.

Ранее сообщалось, что "Милтон" находился в 1,24 тысячи км к юго-западу от Тампы, порывы ветра достигали 144 км/ч.

"Милтон" уже вызвал дожди во Флориде. Ожидается, что в среду ураган обрушится на западную часть Флориды. По прогнозам метеорологов, к среде в штате может выпасть от 12 до 25 см осадков, а в некоторых районах - до 38 см.

В штате активно готовятся к эвакуации, которая может стать самой масштабной во Флориде с 2017 года, когда ураган "Ирма" вынудил 7 млн человек покинуть свои дома.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 51 из 67 округов штата из-за "Милтона". Он предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров. Скорость ветра ураганов четвертой категории варьируется от 209 до 251 км/ч. Эти штормы вызывают обширную эрозию пляжей, а также приводят к затоплению местности далеко вглубь суши.

Последствия урагана в США

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Ураган вызвал проливные дожди и наводненияВо Флориде выпало около 40 см осадков, в Южной Каролине и в Джорджии - до 35 см, в Северной Каролине - более 33 смУрагану присвоили четвертую категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра достигала 225 км/чВласти эвакуировали жителей во временные убежищаВо Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Алабаме, Теннесси и Вирджинии введено чрезвычайное положениеВпоследствии "Хелен" растерял силу и преобразовался в тропический шторм, а затем ослаб еще больше - до уровня тропической депрессииУраган унес жизни как минимум 117 человекКроме того, около 600 жителей Северной Каролины пропали без вестиОколо 2 млн жителей США остаются без светаВследствие наводнений и оползней в Северной Каролине перекрыли около 300 автомобильных дорог, в Южной Каролине - около 150 дорогПрезидент США Джо Байден планирует посетить пострадавшие от урагана регионыВ августе Флорида пострадала от урагана "Дебби", унесшего жизни пятерых жителей штата
Ураган вызвал проливные дожди и наводнения
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