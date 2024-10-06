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Сформировавшийся над Мексиканским заливом шторм "Милтон" угрожает штату Флорида

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Милтон" образовался над Мексиканским заливом, в ближайшее время он может усилиться до урагана и обрушиться на западную часть американского штата Флорида, сообщает в воскресенье Associated Press.

"Начиная с вечера вторника или со среды, все больше будет риск возникновения штормовых приливов и сильных ветров, опасных для жизни населения части западного побережья Флориды", - говорится в предупреждении Национального центра США по отслеживанию ураганов.

При этом, по данным центра, сильные дожди могут начаться уже в воскресенье, они могут привести к затоплениям в населенных пунктах и сельской местности, к разливу некоторых рек.

"Милтон" находится в 1 тыс. 375 км к юго-западу от Тампы, штат Флорида, порывы ветра достигают 75 км/ч. Он смещается на северо-запад со скоростью 6 км/ч.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 35 округах штата в преддверии шторма. При этом многие из них еще оправляются от урагана "Хелена", и губернатор потребовал от местных ведомств скоординировать усилия для помощи жителям.

Предупреждений об опасности для приморских районов пока не поступало. Однако в Национальном центре призвали население полуострова Флорида, архипелага Флорида-Кис, мексиканского полуострова Юкатан и северо-запада Багамских островов следить за ситуацией с "Милтоном".

Одновременно с этим к западу от Азорских островов в Атлантическом океане продолжает бушевать ураган "Кирк", который ранее усилился до четвертой категории по шкале ураганных ветров Саффира - Симпсона. Он находится в 2 тыс. 165 км к юго-западу от Азорских островов, порывы ветра могут составлять до 185 км/ч. Сильные волны, вызванные им, достигают восточного побережья США, Подветренных островов и Бермудских островов, Больших Антильских островов.

Последствия урагана в США

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Ураган вызвал проливные дожди и наводненияВо Флориде выпало около 40 см осадков, в Южной Каролине и в Джорджии - до 35 см, в Северной Каролине - более 33 смУрагану присвоили четвертую категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра достигала 225 км/чВласти эвакуировали жителей во временные убежищаВо Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Алабаме, Теннесси и Вирджинии введено чрезвычайное положениеВпоследствии "Хелен" растерял силу и преобразовался в тропический шторм, а затем ослаб еще больше - до уровня тропической депрессииУраган унес жизни как минимум 117 человекКроме того, около 600 жителей Северной Каролины пропали без вестиОколо 2 млн жителей США остаются без светаВследствие наводнений и оползней в Северной Каролине перекрыли около 300 автомобильных дорог, в Южной Каролине - около 150 дорогПрезидент США Джо Байден планирует посетить пострадавшие от урагана регионыВ августе Флорида пострадала от урагана "Дебби", унесшего жизни пятерых жителей штата
Ураган вызвал проливные дожди и наводнения
США Флорида Милтон
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