К Флориде приближается ураган "Милтон"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Милтон" набирает силу и приближается к Флориде, сообщает АР.

"Милтон" находится в 1 239 км к юго-западу от города Тампа, штат Флорида, порывы ветра достигают 144 км/ч. Стихийное бедствие смещается на восток со скоростью более 9 км/ч.

Накануне сообщалось, что образовавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм "Милтон" находился в 1 375 км к юго-западу от Тампы, порывы ветра достигали 75 км/ч.

"Милтон" уже вызвал дожди во Флориде. По прогнозам метеорологов, к среде в штате может выпасть от 12 до 25 см осадков, а в некоторых районах - до 38 см.

Ожидается, что в среду 9 октября ураган обрушится на западную часть Флориды. По прогнозам метеорологов, к тому времени он достигнет третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона (178-208 км/ч).

В штате готовятся к эвакуации, которая может стать самой масштабной во Флориде с 2017 года, когда ураган "Ирма" вынудил 7 млн человек покинуть свои дома.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 51 из 67 округов штата. Он предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

В связи с приближением урагана в школах отменили занятия с понедельника по среду.

В штате продолжают восстановительные работы после урагана "Хелен", который будучи ураганом четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, достиг севера Флориды 19 сентября около 23:10 по местному времени (06:10 20 сентября по Москве). Порывы ветра в зоне действия "Хелен" на тот момент достигали 225 км/ч. Стихийное бедствие унесло жизни не менее 230 человек.