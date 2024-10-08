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Казахстан учтет в контракте на строительство АЭС санкционные риски

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана в контракте на строительство атомной электростанции учтет так называемые санкционные риски, заявил а пресс-конференции вице-премьер Роман Скляр. Его спросили, будут ли учтены политические риски в случае выбора российской компании для строительства АЭС.

"Возможные политические риски будут рассматриваться уже по ходу их возникновения, то есть в процессе проектирования. И если возникнут таковые, то, естественно, в контрактах с различными компаниями, с различными странами будет предусмотрена санкционная оговорка. Это юридическая техника", - ответил Скляр.

Он добавил, что, вероятнее всего, АЭС в Казахстане будет строить консорциум, куда войдут несколько мировых компаний.

"По всей вероятности, это будет консорциум, потому что безопасность - превыше всего. Кроме того, мы заинтересованы, чтобы станция новейшая, которая будет строиться, чтобы там были применены самые новые проектные решения и технологии от стран производителей, которые лидеры в своей сфере", - сказал Скляр.

Окончательное решение будет принимать специальная проектная группа, уточнил он.

"В следующем году будет большая ясность по этому вопросу: кто будет членами этого консорциума, когда разработается эта документация, когда будет принято решение по подрядчику, проектировщику", - сказал вице-премьер.

По его данным, международные компании разрабатывают технико-экономическое обоснование в течение года, на разработку проектно-сметной документации уходит 1,5 года. Только после этого начнется строительство АЭС.

Ранее идею строительства АЭС пулом международных компаний озвучил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

6 октября в Казахстане состоялся общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС. По данным ЦИК страны, большинство проголосовавших одобрили такое строительство.

Казахстан АЭС Роман Скляр
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