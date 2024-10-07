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Строительство АЭС в Казахстане поддержали 71,12% участников референдума

Явка составила 63,66%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане на прошедшем 6 октября референдуме строительство атомной электростанции в стране поддержали, по предварительным данным, 71,12% избирателей, сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров.

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 5 561 937 человек или 71,12%", - сказал он.

Против строительства АЭС выступили 2 045 271 человек. 267 бюллетеней признаны неиспользованными, 82 729 бюллетеней признаны действительными, но не учитываемые при подсчете. Таким образом, против выступило 26,15%.

"На основании оперативных данных, полученных от областных, городов Астана, Алматы, Шымкент комиссий Центральная комиссия референдума подвела предварительные итоги голосования на республиканском референдуме. Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 820 204 человека или 63,66% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме", - сказал также Абдиров.

"Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 284 487 человек", - уточнил он.

На референдум был вынесен вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомном электростанции в Казахстане?"

Казахстан Центризбирком Нурлан Абдиров
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