Казахстан обсуждает вопрос строительства АЭС в стране при участии "Росатома"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан обсуждает вопрос строительства в стране атомной электростанции при участии "Росатома", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У Казахстана есть интерес в участии "Росатома" в строительстве атомной электростанции, но решения еще нет, оно обсуждается", - сказала Матвиенко журналистам в Астане по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг.

Она добавила, что "решать будет политическое руководство Казахстана, решение будет приниматься позже".

6 октября в Казахстане состоялся общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС. По данным ЦИК страны, большинство проголосовавших поддержали этот проект.