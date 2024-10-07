Из Ливана в Сирию за последние 14 дней вынужденно перебрались 402 тыс. человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Более 400 тыс. человек перебрались из Ливана в Сирию за последние две недели, сообщает в понедельник информационный портал Gulf Today (ОАЭ) со ссылкой на сирийский кризисный центр.

По его данным, "с 23 сентября ливанско-сирийскую границу пересекли более 300 тыс. сирийцев, которые проживали в Ливане, и более 102 тыс. ливанцев".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру шиитского движения "Хезболла".

Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.