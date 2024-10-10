Бельгия эвакуирует из Ливана 111 европейцев

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бельгия направила в Бейрут военный самолет для эвакуации 111 европейцев из Ливана, который обстреливают ВС Израиля, сообщила в соцсети бельгийский министр иностранных дел Аджа Лябиб.

По ее данным, из Бейрута в Брюссель вывезут 58 бельгийцев и 53 гражданинаЛюксембурга, Нидерландов и Франции.

"Хочу поблагодарить команды Министерства иностранных дел и министерства обороны за их профессионализм. Мы следим за ситуацией на месте и продолжаем оказывать нашу помощь бельгийцам, находящимся в Ливане", - добавила министр.