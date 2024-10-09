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Израиль может нанести ответный удар по Ирану во время праздника Йом-Кипур

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Израиль может ответить на ракетный удар Ирана во время иудейского праздника Йом-Кипур, сообщает телеканал NBC News.

Как заявили телеканалу официальные лица США, Израиль ясно дал понять, что он не исключает ответных мер во время праздника Йом-Кипур на этой неделе.

Тем временем два американских чиновника сообщили, что израильские лидеры до сих пор не проинформировали США о конкретных деталях своего военного ответа на ракетный удар Ирана.

Отмечается, что министры обороны США и Израиля во время телефонных разговоров обсуждали возможные ответные меры, но отнюдь не окончательное решение Израиля о том, что он может предпринять и когда.

Три американских чиновника заявили: они не ожидают, что США напрямую поддержат ответ Израиля.

По их мнению, США поддержат Израиль, введя жесткие санкции против Ирана.

Чиновники подчеркнули: неспособность Израиля предоставить США конкретные гарантии того, что он проинформирует Вашингтон о своих планах заблаговременно до начала действий, снижает вероятность того, что США будут играть активную роль в ответных действиях Израиля.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. При этом президент США Джо Байден заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.

Вашингтон Джо Байден Израиль Иран
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