Байден не считает удачной идею удара Израиля по нефтяным объектам Ирана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.

"Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он во время пресс-брифинга Белого дома.

Президент отметил, что, насколько ему известно, Израиль еще не принял решения о том, как именно он планирует ответить на иранский удар.

Вместе с тем, на вопрос о том, пытается ли Израиль, затягивая решения конфликтов с ХАМАС и "Хезболлой", повлиять на выборы в США, Байден заявил, что сомневается в этом. Американский лидер добавил, что его администрация много сделала для помощи правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Ни одна американская администрация не помогла Израилю больше, чем моя. Ни одна, ни одна, ни одна. И я думаю, что Нетаньяху должен помнить об этом. Я не знаю, пытается ли он повлиять на выборы в США, но я так не думаю", - отметил он.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.