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Байден не считает удачной идею удара Израиля по нефтяным объектам Ирана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.

"Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он во время пресс-брифинга Белого дома.

Президент отметил, что, насколько ему известно, Израиль еще не принял решения о том, как именно он планирует ответить на иранский удар.

Вместе с тем, на вопрос о том, пытается ли Израиль, затягивая решения конфликтов с ХАМАС и "Хезболлой", повлиять на выборы в США, Байден заявил, что сомневается в этом. Американский лидер добавил, что его администрация много сделала для помощи правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Ни одна американская администрация не помогла Израилю больше, чем моя. Ни одна, ни одна, ни одна. И я думаю, что Нетаньяху должен помнить об этом. Я не знаю, пытается ли он повлиять на выборы в США, но я так не думаю", - отметил он.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Джо Байден Израиль Иран
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