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Иран подготовил минимум 10 сценариев контрмер на случай удара Израиля

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Командование Вооруженных сил Ирана разработало как минимум десять сценариев, по одному из которых иранские военные будут действовать в случае удара Израиля, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на источник.

"Иран будет осуществлять свой ответ не обязательно на том же уровне, на котором будут действовать израильтяне. Ответ может быть мощнее, нацелен на иные цели, выбор которых увеличит эффективность реакции Ирана", - заявил источник в ВС Ирана.

В миреМинистр обороны Израиля заявил, что ракетный удар Ирана не нанес ущерба ВВС страныЧитать подробнее

Он пояснил, что командование готово реализовать любой сценарий действий, причем его еще могут скорректировать.

Источник заявил, что Израиль гораздо меньше Ирана, и что Израиль имеет "более хрупкую инфраструктуру, и в меньших объемах", поэтому ответная акция Ирана можно иметь серьезнейшие последствия для израильских властей.

В воскресенье командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири сообщил, что иранское командование составило несколько планов действий в случае, если Тегеран вступит в столкновение с Израилем.

В свою очередь источник в ВС Ирана заявил агентству "Тасним", что формат ответа Ирана и его контрударов будут зависеть от того, что предпримет израильская сторона.

1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел "когда посчитают нужным".

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