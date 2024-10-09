Байден в среду обсудит с Нетаньяху ответ Израиля Ирану

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду, 9 октября, намерен обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ответ Израиля на удар Ирана, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Ожидается, что в среду утром президент Байден проведет важный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о планах Израиля нанести удар по Ирану", - заявили порталу три американских чиновника.

"Мы хотим использовать этот телефонный звонок, чтобы попытаться ограничить ответные действия Израиля", - отметил один из собеседников Axios.

По словам неназванного представителя США, Вашингтон хочет убедиться в том, что Израиль нанесет удары по значимым целям в Иране, не прибегая к непропорциональным мерам.

Как сообщили порталу два израильских чиновника, во вторник вечером Нетаньяху в течение нескольких часов совещался со старшими министрами и главами израильских военных и разведывательных служб, пытаясь принять решение о масштабах и сроках ответа Израиля.

По словам официальных лиц, ответ Израиля будет значительным.

Помощник Нетаньяху сказал Axios, что, как только решение будет принято, премьер-министр Израиля захочет проинформировать Байдена.

Официальные лица США сообщили порталу, что Байден и Нетаньяху также обсудят войны в Ливане и секторе Газа.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. При этом президент США Джо Байден заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.