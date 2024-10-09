Власти Израиля выбрали приоритетной целью для удара по Ирану его военные объекты

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министры его правительства на заседании накануне приняли решение выбрать основной целью при ударе по Ирану военные объекты, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

"Прошлой ночью на заседании в правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве, длившимся несколько часов, Нетаньяху, ключевые министры, представители сфер безопасности и обороны приняли ключевые решения о надвигающейся атаке по Ирану, заявил представитель израильских властей The Times of Israel", - отмечает издание.

"Источник отметил, что главное внимание уделят иранским военным объектам, но это может измениться", - уточняет газета.

Издание сообщает, что следующим этапом подготовки удара по Ирану станет запланированный позднее на среду разговор Нетаньяху и президента США Джо Байдена. Ранее о планах его проведения сообщили портал Axios и телеканал NBC.

"Мы хотим использовать этот телефонный звонок, чтобы попытаться ограничить ответные действия Израиля", - отметил один из собеседников Axios.

По словам неназванного представителя США, Вашингтон хочет убедиться в том, что Израиль нанесет удары по значимым целям в Иране, не прибегая к непропорциональным мерам.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. При этом Байден заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.