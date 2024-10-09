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Во Франции готовятся к удару шторма "Кирк"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Французские метеорологические службы в среду объявили повышенный уровень опасности из-за приближающегося шторма "Кирк", сообщает телеканал BFM TV.

Сформировавшийся в Атлантике "Кирк" ранее имел силу урагана, однако к настоящему моменту несколько растерял мощность: теперь его квалифицируют как "тропическую депрессию".

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Повышенный - "оранжевый" - уровень тревоги введен, в частности, в департаментах Верхние Пиренеи, Атлантические Пиренеи, Атлантическая Луара, Мэн и Луара, Эсон, Валь д'Уаз, а также в департаменте Париж.

Местные метеорологические службы предупреждают, что "Кирк" сначала обрушится на регион Пеи-де-ла-Луар на западе Франции. В некоторых местах может выпасть до 90 мм осадков в течение среды.

В Верхних Пиренеях и Атлантических Пиренеях ожидаются порывы ветра, скоростью до 150 км/ч.

Франция
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