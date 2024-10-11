Во Франции из-за непогоды пострадали 12 человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вследствие обрушившегося на Францию шторма "Кирк" пострадали 12 человек, один их которых - серьезно, сообщает в пятницу телеканал BFM TV со ссылкой на МВД Франции.

Мужчина, получивший тяжелые ранения, находился за рулем, когда его автомобиль смывали потоки воды. Его доставили в больницу.

Сформировавшийся в Атлантике "Кирк" ранее имел силу урагана, однако растерял мощность и 9 октября достиг Франции в виде "тропической депрессии".

На настоящий момент в департаментах Эр и Луар, а также Сена и Марна введен "красный", самый высокий, уровень опасности из-за погодных условий, в департаментах Луар и Шер, Сарта, Эна - "оранжевый", повышенный, уровень тревоги.

В департаменте Эр и Луар провели 860 спасательных операций. Из-за наводнений в департаменте Сена и Марна со среды эвакуировали 180 человек.

Отмечается, что 9 октября стал самым дождливым днем во Франции в 2024 году. Среднее количество осадков за день составило 17,7 мм. В частности, в тот день выпало невиданное в Париже с 1920 года количество осадков - 65 мм. Это вызвало частичное затопление здания Национального собрания.

Кроме того, в среду вечером около 67 тыс. человек остались без электричества.