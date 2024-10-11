Кобахидзе назвал резолюцию Бундестага попыткой вмешательства в выборы в Грузии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал попыткой вмешательства в парламентские выборы резолюцию Бундестага "За европейское будущее Грузии", принятую 10 октября.

"Резолюция Бундестага стала продолжением резолюции Евросоюза. Для нас все несправедливые резолюции ничего не стоят, так как представляют собой попытку вмешательства извне в наши выборы и внутренние дела", - сказал Кобахидзе журналистам.

Он заявил, что сожалеет о принятии Бундестагом резолюции, и назвал "возмутительным" требование депутатов из Европарламента и Бундестага отменить закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

"Нельзя, чтобы определенные люди связывали такие понятия, как Европа и ЛГБТ-пропаганда. Мы твердо охраняем права каждого гражданина, и в интимную жизнь никто не вмешивается, но пропаганда для нас неприемлема, так как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды поддержан гораздо более чем 90% населения", - сказал Кобахидзе.

В резолюции "За европейское будущее Грузии" говорится, что нынешний курс грузинского правительства ставит под угрозу евроинтеграцию страны.