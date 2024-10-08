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ЕС откажет Грузии в финансовой помощи на сумму 121,3 млн евро

В Брюсселе объяснили такое решение отходом Тбилиси от стандартов демократии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правительство Грузии потеряет финансовую помощь Евросоюза в размере 121 млн евро из-за отхода от стандартов демократии, сообщило представительство ЕС в Грузии.

"Ежегодно выделяемые средства в 2022, 2023 и 2024 годах в размере 121,3 млн евро предназначались непосредственно правительству Грузии, и они будут потеряны за отход от демократических стандартов, выразившийся особенно после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", направленного против грузинского гражданского общества", - говорится в сообщении представительства ЕС, распространенном во вторник.

По информации грузинских СМИ, во вторник Европарламент намерен принять очередную резолюцию по Грузии, в проекте которой предусмотрено требование к грузинскому правительству освободить из заключения бывшего президента страны Михаила Саакашвили, введения санкций против России, введения санкций в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также отмены принятых законов об иноагентах и запрете ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

ЕС Грузинская мечта Грузия
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