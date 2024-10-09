Военные США подтвердили перенос встречи контактной группы по Украине

Встреча контактной группы по Украине в Германии. Март 2024 года. Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американское командование подтвердило, что встреча контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" была перенесена после того, как президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, сообщило в среду агентство DPA.

"Встречу по Украине на высоком уровне на американской авиабазе в Германии, запланированную на субботу, перенесли после того, как президент Джо Байден отложил свою поездку в Германию", - передает агентство со ссылкой на американское командование ВВС в Европе и Африке в "Рамштайне".

В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на представителя министерства обороны Германии сообщили, что теперь министры обороны стран группы хотят провести встречу в формате "Рамштайн" позже в октябре. Представитель отметил, что точных дат пока нет.

Ранее журнал Spiegel со ссылкой на источники писал, что встреча не пройдет в субботу, однако о новых датах ее проведения не сообщалось.

Во вторник в Белом доме заявили, что президент переносит свою поездку в Германию и Анголу из-за приближающегося к США мощного урагана "Милтон". Байден намерен следить за подготовкой к урагану и борьбой с его последствиями.

Изначально планировалось, что встреча на базе "Рамштайн" пройдет 12 октября. В саммите группы, состоящей из около 50 стран, предполагалось участие примерно 20 лидеров государств, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.