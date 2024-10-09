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Spiegel сообщил о переносе встречи "Рамштайн" из-за изменения планов Байдена

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Запланированная на 12 октября встреча контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" переносится на неопределенное время, так как президент США Джо Байден не сможет посетить Германию в намеченные даты, пишет Spiegel со ссылкой на источник в Пентагоне.

О новом времени встречи пока не сообщается.

8 октября Белый дом сообщил, что Байден отменил поездку в Германию и Анголу из-за приближающегося к Флориде мощного урагана "Милтон". Байден намерен следить за подготовкой к урагану и борьбой с его последствиями. Затем такое же решение принял госсекретарь США Энтони Блинкен.

В саммите группы "Рамштайн", состоящей из полусотни стран, предполагалось участие примерно 20 лидеров государств, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

Джо Байден США Пентагон Рамштайн Украина Германия
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