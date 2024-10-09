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Что произошло за день: среда, 9 октября

Освобожденные населенные пункты Курской области, Нобелевская премия по химии и отсутствие соперников для сборной России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российская армия освободила от ВСУ два населенных пункта в Курской области: Новую Сорочину и Покровский.

- Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков. Лауреатами стали Дэвид Бейкер из Медицинского института Говарда Хьюза – за "компьютерный дизайн белков", а также сотрудники компании Google DeepMind Демис Хассабис и Джон Джампер – за "предсказание структуры белка".

- Встреча контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" перенесена из-за изменения планов Байдена. Американское командование подтвердило эту информацию. По данным СМИ, министры обороны стран группы хотят провести встречу позже в октябре.

- Россия может увеличить импортную пошлину на цветы. По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, эта мера касается поставок цветов из недружественных стран.

- Совфед одобрил закон о праве президента продлить пребывание на службе главы СКР.

- Во Флориде эвакуируют около 6 млн человек из-за приближающегося урагана "Милтон". Ураган вновь усилился до пятой, максимальной, категории.

- В Турции заблокировали мессенджер Discord. Суд постановил закрыть доступ из-за подозрений, что мессенджер использовался при совершении преступлений сексуального характера в отношении детей.

- Сборная России по футболу окончательно осталась без соперников в октябре. На сборе команда проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками.

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