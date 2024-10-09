ЕС организует гуманитарный воздушный мост для Ливана

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о запуске операции "Гуманитарный воздушный мост для Ливана" и мобилизации дополнительной помощи этой стране от государств-членов ЕС.

"ЕС мобилизует все имеющиеся в его распоряжении инструменты реагирования на чрезвычайные ситуации для поддержки людей, пострадавших от продолжающегося кризиса в Ливане. Сегодня ЕС запустил операцию "Гуманитарный воздушный мост для Ливана", состоящую из трех рейсов из Дубая и Бриндизи, первый из которых прибудет в Бейрут 11 октября", - сообщила ЕК в своем коммюнике.

В документе отмечается, что этими рейсами будут перевозиться гуманитарные грузы из резервов ЕС, включая, среди прочего, предметы гигиены, одеяла и комплекты для аварийного укрытия.

Кроме того, с прошлой недели через механизм гражданской защиты ЕС в Бейрут доставляется помощь из Бельгии, Испании, Польши, Словакии, Франции, и в ближайшие дни к ним присоединится Греция. Поставки от государств-членов включают лекарства и медицинские принадлежности, необходимые для людей, которые в нынешних обстоятельствах не имеют доступа к экстренной медицинской помощи, особенно для насильственно перемещенных лиц, говорится в коммюнике ЕК.

Эта помощь, уточняют в Брюсселе, дополняет гуманитарную помощь ЕС на сумму около 104 млн евро, выделенную Ливану в этом году.