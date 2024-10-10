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"Хезболла" выпустила 360 снарядов по израильской территории

Пять спасателей погибли в результате удара Израиля по Ливану

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" выпустило в сторону Израиля 360 снарядов, 220 из них достигли территории страны, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 23:00 сегодняшнего дня (среда, 9 октября), около 220 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", попали из Ливана в Израиль. В целом, "Хезболла" выпустила 360 снарядов по израильской территории", - информируют военные.

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Они также заявили, что с начала наземной операции Армия обороны Израиля нанесла более 1 тыс. 100 авиаударов по Южному Ливану.

В заявлении Армии обороны Израиля уточняется, что авиаудары были нанесены по "складам боеприпасов, пусковым установкам, туннельным шахтам, а также наблюдательным и снайперским позициям".

Согласно сообщению, авиация ЦАХАЛ и сухопутные войска тесно сотрудничают, чтобы увеличить силу и помочь "нейтрализовать угрозы".

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В свою очередь, глава армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что они продолжат "наносить интенсивные удары по "Хезболле".

По его словам, "Хезболла" ослаблена и "предпринимает усилия, чтобы скрыть нанесенный ей значительный ущерб".

Тем временем служба гражданской обороны Ливана сообщает, что пятеро ее сотрудников погибли в результате израильского авиаудара по южному городу Тир.

Министерство здравоохранения Ливана осудило нападение в своем посте в соцсети X, заявив, что Израиль виновен в нападении на "бригады спасателей и скорой помощи, а также игнорировании международных законов, норм и гуманитарных конвенций".

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла
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