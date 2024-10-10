Зеленский проводит переговоры с лидерами европейских стран, генсеком НАТО

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в течение четверга проведет встречи с лидерами Великобритании, Франции, Италии для обсуждения украинского кризиса, сообщает Associated Press.

Зеленский прибыл с визитом в Лондон утром в четверг, где проводит переговоры с премьер-министром Киром Стармером, а также новым генсеком НАТО Марком Рютте.

Позже в этот же день он посетит Париж, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном, и Рим, где у него запланирована встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В пятницу Зеленский прибудет в Ватикан на переговоры с папой римским Франциском. Затем украинский президент отправится Берлин, где проведет встречу с канцлером Олафом Шольцем.

Изначально Зеленский должен был принять участие на встрече контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в Германии, однако саммит перенесли из-за изменений в планах президента США Джо Байдена. Американский лидер перенес свою поездку в Германию из-за обрушившегося на США урагана "Милтон".