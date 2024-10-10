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Макрон пообещал продолжить оказание военной помощи Украине

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, принимая украинского президента Владимира Зеленского, заверил, что помощь Парижа Киеву продолжается в соответствии с ранее взятыми обязательствами.

Он, в частности, указал на "прогресс в обучении и оснащении (украинской) бригады, что является обязательством, взятым на себя Францией несколько месяцев назад".

"Это уникальная модель сотрудничества", - заявил Макрон журналистами во дворе Елисейского дворца после беседы с Зеленским.

При этом президент не объявил о новых поставках оружия ВСУ, уточняет BFMTМ. Он лишь отметил, что "существуют постоянные обязательства в отношении оснащения и обучения". И это, по словам французского президента, выполнялось в последние месяцы.

"У меня состоялся очень хороший обмен взглядами с президентом, который детализировал свой план и работу на ближайшие недели", - сообщил Макрон.

Зеленский объявил, что представил французскому президенту свой "план победы" и подчеркнул необходимость увеличения западной помощи, сказав, что прекращение огня "не является предметом наших дискуссий (...) с нашими союзниками".

В последние дни Зеленский также встретился британским премьер-министром Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте. Из Парижа президент Украины направился в Рим для встречи с главой правительства Джоржей Мелони и папой римским Франциском. В Берлине 11 октября он должен встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Париж Украина Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Франция
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