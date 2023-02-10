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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Белоруссии введено лицензирование вывоза лука и яблок

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии введено лицензирование вывоза лука и яблок, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

"Беларусь вводит лицензирование на вывоз лука и яблок. Соответствующее постановление подписал премьер (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - ИФ)", - говорится в сообщении.

Лицензирование вывоза репчатого лука и яблок "введено в целях защиты внутреннего рынка и будет действовать до 30 апреля 2023 года".

Белоруссия
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