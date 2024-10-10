Хуситы взяли на себя ответственность за очередные обстрелы судов в Красном море и Индийском океане

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в четверг взяли на себя ответственность за обстрел двух судов в Красном море и в Индийском океане.

"Целью одной операции стал американский нефтеналивной танкер Olympic Spirit в Красном море. По нему выпустили 11 баллистических ракет и два дрона, которые достигли цели и серьезно повредили судно", - цитирует йеменское агентство SABA сообщение командования армии.

"Вторую цель - судно St.John в Индийском океане прямым попаданием поразила крылатая ракета", - отмечается в сообщении.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.