Судно в Красном море получило повреждение в результате попадания снаряда

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Находящееся в Красном море судно подверглось нападению вблизи йеменского порта Ходейда и получило повреждения, объявило в четверг управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан судна доложил о попадании неизвестного снаряда, судно получило повреждение", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети.

В нем отмечается, что о пожаре и жертвах не сообщается. Экипаж в безопасности, судно продолжает следовать в порт назначения.

UKMTO уточнило, что инцидент произошел в 70 морских милях (около 130 км) к юго-западу от Ходейды.

Название судна, флаг и его путь следования не приводятся.

Арабские СМИ, в свою очередь, отмечают, что комментариев по поводу инцидента от йеменских мятежников-хуситов, часто атакующих суда в Красном море, не поступало.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.