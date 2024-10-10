Поиск

Судно в Красном море получило повреждение в результате попадания снаряда

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Находящееся в Красном море судно подверглось нападению вблизи йеменского порта Ходейда и получило повреждения, объявило в четверг управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан судна доложил о попадании неизвестного снаряда, судно получило повреждение", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети.

В нем отмечается, что о пожаре и жертвах не сообщается. Экипаж в безопасности, судно продолжает следовать в порт назначения.

UKMTO уточнило, что инцидент произошел в 70 морских милях (около 130 км) к юго-западу от Ходейды.

Название судна, флаг и его путь следования не приводятся.

Арабские СМИ, в свою очередь, отмечают, что комментариев по поводу инцидента от йеменских мятежников-хуситов, часто атакующих суда в Красном море, не поступало.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Великобритания Йемен Ходейда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека погибли в результате урагана "Милтон" в США

Два человека погибли в результате урагана "Милтон" в США

Что случилось этой ночью: 10 октября, четверг

Обострение палестино-израильского конфликта

Bloomberg не исключает, что Израиль атакует ядерные объекты Ирана

Ураган "Милтон" обрушился на Флориду

Ураган "Милтон" обрушился на Флориду
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" выпустила 360 снарядов по израильской территории

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден подтвердил право Израиля на удары по "Хезболле" в Ливане

Минюст США обвинил трех граждан РФ в незаконном экспорте электроники

Минюст США обвинил трех граждан РФ в незаконном экспорте электроники

"Милтон" достигнет побережья Флориды ураганом четвертой категории

"Милтон" достигнет побережья Флориды ураганом четвертой категории

Что произошло за день: среда, 9 октября

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });