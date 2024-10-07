Хуситы сообщили о запуске ракет и беспилотников по Израилю

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы заявили, что атаковали Израиль при помощи ракет и БПЛА, сообщает подконтрольный хуситам йеменский телеканал "Аль-Масира".

"Атаку на Яффу (так хуситы называют Тель-Авив - ИФ) произвели при помощи двух ракет - "Палестина 2" и "Зульфикар", - информирует телеканал.

Также мятежники заявили, что использовали беспилотники "Яффа" и "Самад 4" против целей в районе Тель-Авива и Эйлата.

Хуситы утверждали, что операции увенчались успехом. Также они пообещали продолжать атаки вплоть до прекращения Израилем боевых действий в отношении сектора Газа и Ливана.

Ранее в понедельник Армия обороны Израиля отчиталась о перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.