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Премьер Испании призвал прекратить поставки оружия в Израиль

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал мировое сообщество прекратить передачу оружия Израилю, отметив, что Испания не проводила подобных поставок с начала конфликта в секторе Газа, сообщает в пятницу агентство EFE.

"Считаю, что с учетом происходящего на Ближнем Востоке мировому сообществу нужно срочно прекратить экспортировать оружие в Израиль. На мой взгляд, это срочный вопрос: хочу призвать страны мира прекратить передачу оружия правительству Нетаньяху (Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля - ИФ)", - заявил он на пресс-конференции в Риме.

Санчес подчеркнул, что правительство Испании с 7 октября 2023 года не экспортирует вооружения в Израиль.

Он также осудил удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), в результате которых пострадали два миротворца.

В четверг заявление с призывом обеспечить безопасность сил ЮНИФИЛ опубликовало испанское правительство.

Мадрид в настоящее время командует миротворческой миссией в Ливане.

Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые применяются для ведения боевых действий в секторе Газа. Он отметил, что Париж уже не поставляет такое оружие.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.

Испания Израиль Педро Санчес
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