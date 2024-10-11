У штаба сил ООН в Ливане снова произошли взрывы, пострадали два миротворца

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рядом со штаб-квартирой Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) в городе Эн-Накура снова произошли взрывы, два миротворца получили ранения, сообщила пресс-служба ЮНИФИЛ.

"Сегодня утром, второй раз за последние 48 часов, штаб-квартира ЮНИФИЛ оказалась затронута взрывами. Двое миротворцев получили ранения после того, как возле наблюдательной вышки произошли взрывы", - отмечается в пресс-релизе.

Раненые доставлены в больницу.

После этого бульдозер израильской армии снес заграждения на позициях ЮНИФИЛ вблизи израильско-ливанской границы, в районе Лаббуна, сказано в пресс-релизе. После этого "в непосредственной близости от позиций ООН появились танки ЦАХАЛа".

"Наши миротворцы остались на месте, а для оказания помощи и укрепления позиций направили силы быстрого реагирования ЮНИФИЛ", - говорится в заявлении.

Накануне в ЮНИФИЛ заявили, что ЦАХАЛ нанес удары по штабу в Эн-Накуре, из-за чего пострадали два миротворца.