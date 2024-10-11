Референдум о вступлении Молдавии в ЕС состоится при участии не менее трети избирателей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Чтобы референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз можно было признать состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 930-950 тысяч избирателей, заявил телеканалу TV8 зампредседателя Центральной избирательной комиссии страны Павел Постикэ.

"Минимальная явка на референдуме должна составить не менее трети граждан, включенных в избирательные списки. Почему трети, а не более половины, как сейчас спекулируют? Потому что Конституционный суд разъяснил, что вопрос, вынесенный на этот референдум, не затрагивает положения о суверенитете, независимости, нейтралитете и унитарном характере государства, когда явка должна быть 50%+1", - сказал он.

По его словам, в регистре избирателей на сегодняшний день включено 3,3 млн человек, но в избирательные списки - 2,7 млн человек. При этом 285 тысяч избирателей без прописки, большинство из которых уехали за границу и не имеют места постоянного жительства в Молдавии, а около 275 тысяч молдавских граждан проживают в приднестровском регионе.

Базовая цифра, от которой будет рассчитываться явка, - это число включенных в списки, отметил зампредседателя ЦИК. Граждане без прописки и жители Приднестровья также примут участие в выборах, поэтому пока нельзя назвать точную цифру избирателей, от которой будет высчитываться одна треть проголосовавших на референдуме.

"На данный момент мы не можем знать (цифру), от которой будем отталкиваться. Это будет зависеть от того, сколько избирателей без прописки и граждан с левого берега примут участие в референдуме", - пояснил он.

Постикэ отметил, что в выборах в Молдавии, как правило, участвуют около 1,5 млн избирателей. Подсчеты показывают, что для признания референдума состоявшимся, в нем должны будут принять участие не менее 930-950 тысяч избирателей. Для утверждения поправок в Конституцию необходимо, чтобы большинство из них проголосовало "за".

Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября. В этот же день состоится конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?". В случае положительного ответа, в Конституцию будут внесены поправки.