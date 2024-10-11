В Приднестровье готовы провести свой референдум - о реальном отношении к ЕС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Власти Приднестровья готовы провести на своей территории референдум о реальном отношении жителей региона к Евросоюзу, сообщил МИД непризнанной Приднестровской республики.

Ведомство объяснило это "планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья".

"Данное мероприятие может быть организовано на основе договоренностей сторон, с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения региона", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что "в ведомство в последнее время поступают многочисленные обращения граждан и общественников, спровоцированные заявлениями молдавских и европейских официальных лиц о Приднестровье в контексте референдума по членству в Европейском союзе, который состоится в Молдавии 20 октября".

"Мы ждали и анализировали подготовку к плебисциту, надеясь, что голос граждан, проживающих в Приднестровье, будет также важен. Власти Приднестровья были открыты к обсуждению параметров волеизъявления наших жителей. Ожидали от Молдавии адекватных подходов с тем, чтобы в рамках демократических процедур всем приднестровцам, независимо от их гражданско-правовой принадлежности, была предоставлена возможность высказаться по вопросу, затрагивающему их будущее. Однако Молдавия все эти годы действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни республики. За прошедший год молдавская сторона не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума. Очевидно, что Кишиневу не нужны наши граждане, не интересно их мнение, зато удобно спекулировать насчет "заботы" о правах приднестровцев", - отметили в МИД.

Ранее власти Молдавии упрекнули Приднестровье в том, что местная администрация на протяжении 30 лет не разрешает открытие на контролируемой ими территории избирательных участков по выборам в органы власти Молдавии. Кроме того, в Кишиневе заявили, что на территории, которая не контролируется конституционными властями Молдавии, нет возможности свободно проводить предвыборную агитацию.

Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября, в них участвуют 11 кандидатов. Одновременно с выборами состоится конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?" В случае положительного ответа, в Конституцию будет внесен ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом и будет опубликован в бюллетене для голосования на выборах.