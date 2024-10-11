Кишинев заподозрил Тирасполь в попытках манипулировать вопросами евроинтеграции

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Молдавия усмотрела в предложении Приднестровья о проведении в регионе референдума по вопросу евроинтеграции "манипулятивное действие", заявило Бюро по реинтеграции при правительстве республики. В ведомстве не исключили, что это предложение могло быть предпринято "по указанию внешних сил".

"Все граждане Молдавии, независимо от места жительства, приглашаются принять участие в президентских выборах и референдуме, которые состоятся 20 октября", - говорится в документе.

Однако, как информирует ведомство, "открытие избирательных участков в неконтролируемой зоне, где нет никаких гарантий безопасности и нет уверенности в отсутствии внешнего вмешательства, которое может повлиять на результат, противоречит правовым нормам".

"В последние недели Тирасполь создает дополнительные препятствия для доступа представителей политических партий, журналистов и деятелей культуры с правого берега Днестра, чтобы избежать их взаимодействия с гражданами Молдавии из восточных районов, - говорится в комментарии. - Силовые структуры Тирасполя тщательно проверяют все транспортные средства, направляющиеся в Бендеры и на левый берег Днестра, чтобы препятствовать распространению избирательных материалов или рекламы, связанной с референдумом 20 октября. Даже запрос Бюро о предоставлении в день проведения референдума доступа представителям избирательных комиссий с передвижными урнами в восточные районы не был принят Тирасполем".

"Власти Молдавии вновь призывают Тирасполь воздержаться от любых попыток препятствовать выборам и референдуму 20 октября, а также от любых попыток прямого или косвенного вмешательства в избирательный процесс", - заявило Бюро.

Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон поприветствовал предложение Тирасполя. "Впервые за 30 лет конфликта, когда левый берег, власти Приднестровья готовы сотрудничать с Кишиневом для организации нормального избирательного процесса", - сказал Додон.

Ранее власти Молдавии упрекнули Приднестровье в том, что местная администрация на протяжении 30 лет не разрешает открытие на контролируемой Тирасполем территории избирательных участков по выборам в органы власти Молдавии. Кроме того, заявили власти, в приднестровском регионе нет возможности проводить предвыборную агитацию.

Как заявил МИД непризнанного Приднестровья, Тирасполь готов провести на собственной территории референдум об отношении жителей региона к Европейскому союзу.

"Данное мероприятие может быть организовано на основе договорённостей сторон, с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения региона", - отмечает приднестровский МИД.

Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября. На пост главы государства баллотируются 11 кандидатов. Одновременно с выборами состоится конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС.