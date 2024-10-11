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Главы МИД стран ЕС обсудят израильский удар по миротворцам ООН в Ливане

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании Совета ЕС 14 октября дадут оценку удару Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), заявил пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано.

"Когда министры соберутся на совет по иностранным делам в будущий понедельник, это будет приоритетная тема, за которой мы внимательно следим. Европейский союз считает недопустимым в любом случае, чтобы против членов ЮНИФИЛ совершались подобные атаки", - сказал официальный представитель Жозепа Борреля в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Европейский союз, добавил Стано, содействует при участии своих 16 стран миссии ЮНИФИЛ и считает это очень важным. Он также сослался на заявление Борреля, который расценил эту израильскую атаку как нарушение международного права и резолюций Совбеза ООН.

В четверг в ЮНИФИЛ заявили, что ЦАХАЛ нанес удары по штабу ЮНИФИЛ и ряду других объектов в Ливане, из-за чего пострадали два миротворца.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удары ЦАХАЛ по штабу ЮНИФИЛ и призвал обеспечить безопасность миротворцев. Ранее действия Израиля также осудили Италия, Испания, Франция и Китай.

В повестке Совета ЕС по иностранным делам 14 октября, который будет заседать в Люксембурге, ситуация на Ближнем Востоке является одним из главных пунктов.

ЕС Петер Стано ООН Ливан Израиль Жозеп Боррель
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