Совет ЕС продлил на год санкции в отношении руководства Приднестровья

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза продлил на год санкции против чиновников непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

"Ограничительные меры (...) должны быть продлены до 31 октября 2025 года", - сообщается в публикации в "Официальном журнале" Европейского союза в связи с внесением изменений в постановление Совета ЕС от 27 сентября 2010 года о санкциях "в отношении руководства Приднестровского региона Республики Молдова".

Это решение "вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" ЕС.