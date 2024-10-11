Глава Пентагона призвал Израиль обеспечить безопасность миротворцев ООН в Ливане

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил о необходимости обеспечивать безопасность служащих Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). Остин написал об этом в соцсети.

Он также подтвердил, что США "готовы защищать американский персонал, партнеров и союзников от нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок".

Остин и Галант согласились, что нельзя допускать расширение масштабов конфликта Израиля с ливанским шиитским движением "Хезболла" и группировкой ХАМАС, а также обсудили "неотложные шаги" по урегулированию гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Остин вновь заявил о "безоговорочной поддержке права Израиля на самооборону и подтвердил нацеленность США на дипломатическое соглашение, которое обеспечит безопасное возвращение как ливанских, так и израильских гражданских лиц домой".

11 октября представители ЮНИФИЛ сообщили, что в районе расположения штаб-квартиры ЮНИФИЛ в городе Эн-Накура вновь прогремели взрывы, два миротворца были ранены, а затем бульдозер ЦАХАЛа снес заграждения на позициях ЮНИФИЛ вблизи израильско-ливанской границы, в районе Лаббуна.

Израильские военные подтвердили обстрел позиций, расположенных вблизи штаб-квартиры ЮНИФИЛ, но добавили, что огонь был открыт в ответ на "непосредственную угрозу в отношении израильских военнослужащих". Военные за несколько часов до обстрела рекомендовали персоналу ЮНИФИЛ укрыться в безопасных помещениях. ЦАХАЛ также обвинил боевиков "Хезболлы" в том, что они располагаются рядом с мирными объектами или позициями ЮНИФИЛ.

10 октября в ЮНИФИЛ заявили, что ЦАХАЛ нанес удары по штабу организации в Ливане, из-за чего пострадали два миротворца.