Президенты США и Франции и премьер-министр Италии осудили удар Израиля по миротворцам

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден потребовал, чтобы Израиль больше не наносил удары по силам миротворцев ООН в Ливане.

Журналисты его спросили, призывает ли он Израиль прекратить удары по миротворцам ООН."Совершенно точно так", - ответил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости обстрелов Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) армией Израиля, передает BFMTV.

"Мы осуждаем это, мы этого не потерпим, и мы не потерпим, чтобы это повторилось, - заявил он на Кипре, где проходит саммит стран юга Европейского союза Med9. - Совершенно недопустимо видеть, как израильские силы преднамеренно целятся в подразделения ЮНИФИЛ".

Макрон повторил свой призыв "прекратить экспорт оружия", применяемого в секторе Газа и в Ливане. По его мнению, это "единственный рычаг", чтобы прекратить конфликт. Президент подчеркнул, что "это ни в коем случае не призыв разоружить Израиль".

Ранее МИД Франции осудил удары ЦАХАЛа по штабу ЮНИФИЛ и вызвал израильского посла.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала действия израильских военных, сообщает Sole 24 Ore.

"Штаб миссии миротворцев ООН оказался под огнем израильской армии. Не могу не осудить такое развитие событий. (...) Итальянское правительство выразило Израилю решительный протест", - заявила она и назвала действия ЦАХАЛа "недопустимыми".

Мелони добавила, что с президентом Франции Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом планирует подготовить совместное заявление в связи с произошедшим.

Представитель генсека ООН Фархан Хак в свою очередь заявил, что пока нет планов перебазировать миротворцев в Ливане.

"Пока таких планов нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста на брифинге. "Силы ЮНИФИЛ продолжат выполнять поставленные перед ними задачи", - добавил Хак.

Ранее 11 октября представители миротворцев сообщили, что в районе расположения штаб-квартиры ЮНИФИЛ в городе Эн-Накура в Ливане произошли взрывы, двое служащих получили ранения. 10 октября еще два миротоворца были ранены в результате ударов по штабу ЮНИФИЛ. В миссии ЮНИФИЛ принимают участие 1000 итальянских солдат.

ЦАХАЛ подтвердил обстрел позиций, расположенных вблизи штаб-квартиры ЮНИФИЛ 11 октября, но подчеркнул, что огонь был открыт в ответ на "непосредственную угрозу в отношении израильских военнослужащих". По словам военных, персонал ЮНИФИЛ получил инструкцию укрыться в безопасных помещениях за несколько часов до обстрела. Также израильские военные обвинили боевиков "Хезболлы" в том, что они занимают позиции рядом с мирными жителями и миротворцами.