В Кремле с интересом следят за развитием космической отрасли США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Космическая отрасль - это единственная сфера, где сохранилось взаимодействие России и США, в Москве с большим интересом наблюдают за тем, как развивается космическая программа Соединенных Штатов, заявили в Кремле.

"Космос, кстати говоря, остается единственной, наверное, сферой, где по-прежнему сохранилось, совершенно невообразимым образом сохранилось взаимодействие наших двух космических агентств. И в этой связи мы, конечно, с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа Соединенных Штатов, отслеживаем все новости на этот счет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удачный запуск ракеты SpaceX.

При этом он не согласился с тем, что российская космическая программа развивается небыстрыми темпами.

"Она все-таки достаточно динамично развивается. Космические исследования - достаточно инерционный процесс, он не может визуально разворачиваться прямо на глазах", - сказал Песков, подчеркнув, что в космическую программу России осуществляют большие инвестиции и происходит достаточно быстрое развитие.

13 октября SpaceX запустила в пятый испытательный полет на орбиту корабль Starship. Полет прошел успешно, корабль совершил контролируемое приводнение в Индийском океане. При этом SpaceX впервые в истории ракетной техники сумела посадить ракету-носитель Super Heavy обратно на стартовый комплекс с захватом системой Mechazilla.