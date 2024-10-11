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Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о производстве самолета "Освей"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о производстве самолета "Освей", сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

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"Президент (...) подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей", - сказано в сообщении.

Инвестиционный проект по разработке 19-местного "Освея" и организации его серийного производства на базе белорусского ОАО "558 авиационный ремонтный завод" реализуется в рамках Комплексной межведомственной программы по сотрудничеству с Россией в области авиастроения.

"Соглашением, подписанным 15 апреля 2024 года, определяются основные вопросы организации, финансирования и реализации инвестпроекта, уполномоченные органы, права на результаты интеллектуальной деятельности, а также объем заказов на производство фюзеляжей и самолетов, размещаемых российской стороной в ОАО "558 авиационный ремонтный завод". Принятие закона позволяет создать в Беларуси условия для формирования собственной авиастроительной отрасли", - говорится в сообщении.

В сентябре закон был одобрен обеими палатами белорусского парламента. Отмечалось, что целью соглашения является определение условий и порядка реализации совместного проекта в интересах национальной безопасности и технологического суверенитета двух стран.

Ранее в Минпроме Белоруссии сообщали, что проект будет реализован в соответствии с российским законодательством. Сертификация самолета будет проводиться в соответствии с федеральными авиационными правилами, утвержденными Росавиацией.

Финансирование разработки и сертификации самолета обеспечивается Россией и Белоруссией на паритетных началах. Перед разработчиками стоит задача обеспечить конкурентоспособность с зарубежными аналогами, такими как Cessna 408 SkyCourier, L-410NG, Indonesian Aerospace N-219, DHC-6 300 Twin Otter.

Александр Лукашенко Cessna Белоруссия Минпром Освей Росавиация
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