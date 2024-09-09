В Белоруссии заявили о планах выпустить совместно с РФ самолеты "Освей"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Поставлена задача выпустить первые образцы белорусско-российских 19-местных самолетов "Освей" в 2026 году, сообщил губернатор Брестской области Белоруссии Петр Пархомчик.

"Разработана дорожная карта, утверждены инвестиционные проекты, мы расширяем структуру, выпускаемой продукции и номенклатуру. Хороший такой сегмент - это авиация. Это наш 558-й завод (расположен в Барановичах Брестской области - ИФ), который занимался ремонтом самолетов. А сейчас мы поставили задачу - во-первых, создать школу конструкторов, которые будут разрабатывать, создавать самолеты", - рассказал Пархомчик в эфире гостелеканала ОНТ.

"И освоить все эти компетенции, все переделы по организации и производству небольших самолетов "Освей", - 19-местных, но с разными назначениями. Стоит задача в 2026 году произвести первые опытные образцы и взлететь", - добавил он.

По соглашению правительств России и Белоруссии в рамках кооперации по созданию легкого многоцелевого самолета "Освей", планируется разместить заказ на белорусском "558-м АРЗ" на производство до 2038 года не менее 178 фюзеляжей, а также 50% самолетов "Освей", предусмотренных к поставке в рамках реализации комплексной программы развития авиационной отрасли РФ, но не менее 89 единиц.

Проект будет реализован в соответствии с законодательством РФ. Сертификация самолета будет проводиться в соответствии с федеральными авиационными правилами, утвержденными Росавиацией. Финансирование разработки и сертификации самолета обеспечивается РФ и Белоруссией на паритетных началах.

Головным исполнителем опытно-конструкторских работ по разработке "Освея" с российской стороны определено АО "Уральский завод гражданской авиации", соисполнителем от Белоруссии назначен ОАО "558-й АРЗ". Перед разработчиками стоит задача обеспечить конкурентоспособность с зарубежными аналогами, такими как Cessna-408 SkyCourier, L-410NG, Indonesian Aerospace N-219, DHC-6 300 Twin Otter.