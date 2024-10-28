Мантуров анонсировал расширение сотрудничества с Минском в гражданском авиастроении

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона намерена расширять сотрудничество с белорусскими профильными предприятиями в сфере гражданского авиастроения, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщает "БелТА".

"Мы активно взаимодействуем с предприятиями гражданских авиационных заводов Белоруссии по производству компонентов. Это касается и самолета Ил-76 и Ту-214. Я рассчитываю, что эта тенденция будет сохраняться, мы линейку и самолетов, и номенклатуры, и количество компонентов будем расширять", - сказал Мантуров.

По его словам, в Белоруссии "есть и технологическое оборудование и, самое главное, коллективы людей, которые готовы реализовывать этот проект".

Мантуров также отметил, что Белоруссия в настоящее время активно развивает авиастроение, в том числе с учетом реализации совместного с Россией проекта по созданию легкомоторного самолета "Освей".