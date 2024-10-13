Что произошло за день: воскресенье, 13 октября

Первая успешная посадка носителя Super Heavy на стартовую площадку, ЧП на съемках "Василия Теркина", непогода в Москве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- SpaceX впервые в истории смогла посадить на стартовую площадку первую ступень Starship - Super Heavy. Пятый испытательный пуск прошел успешно, корабль Starship был сведен с орбиты и совершил приводнение в Индийском океане.

- Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 от МКС снова перенесена из-за непогоды. С его помощью на землю должны вернуться космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и трое астронавтов НАСА.

- Двадцать три человека пострадали при обрушении декораций на съемках фильма "Василий Теркин" в Ленинградской области.

- Итальянский теннисист Янник Синнер победил серба Новака Джоковича в финале турнира категории Masters в Шанхае.

- Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в столице с 9:00 и до конца суток в понедельник.