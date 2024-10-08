Crew Dragon с российским космонавтом покинет МКС не ранее воскресенья

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю перенесена на воскресенье из-за непогоды в районе приводнения, сообщило NASA.

Это уже второй перенос расстыковки - изначально планировалась 8 октября, затем перенесли на четверг.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Предполагается, что в этот же день корабль совершит мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.