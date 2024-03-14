Starship впервые достиг орбиты, но не смог приводниться в океане

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сверхтяжелая ракета Starship, разрабатываемая для полетов на Луну, в четверг выполнила большинство этапов третьего испытательного полета. Starship в четверг впервые вышел на необходимую околоземную орбиту, но кораблю не удалась мягко приводниться в Индийском океане.

Ступени успешно разделились на высоте 73 км, однако первая ступень не смогла удачно приземлиться в Мексиканском заливе: вероятно, двигатели не сработали так, как планировалось.

Вторая ступень после разделения задействовала все двигатели и вышла на околоземную орбиту, после чего двигатели были отключены. Кораблю удалось протестировать открытие и закрытие люка отсека полезной нагрузки и перекачки топлива из одного бака в другой. При вхождении второй ступени в атмосферу двигатели повторно не включились. Связь со второй ступенью была потеряна на высоте 65 км, где скорость корабля Starship составляла около 7 км/сек. Предположительно, вторая ступень разрушилась и не справилась с мягкой посадкой в Индийском океане.

Запуск Starship был осуществлен в 09:25 по времени восточного побережья США (в 16:25 по Москве).

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Предыдущие две попытки запуска ракеты, предпринятые в апреле и ноябре прошлого года, закончились неудачно. Первый полет Starship продлился 4 мин и закончился взрывом после того, как ступени не разделились. Второй испытательный запуск продлился дольше, но обе ступени спустя некоторое время после разделения взорвались.